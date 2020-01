Mama, was ist Orgasmus? : Wenn Sex in Werbung bei Kindern Fragen provoziert

Berlin Wer fernsieht, darf nicht prüde sein: Von Vibrator bis Gleitcreme - Sex in der Werbung ist Alltag. Das verunsichert Kinder und provoziert viele Fragen. Wie beantwortet man die eigentlich?

Häufig lassen die Kinderfragen nicht lange auf sich warten. Ein Beispiel: „Mama, was ist ein Satisfyer? Und ein Orgasmus?“ Was ist jetzt die richtige Antwort, fragen sich viele Eltern. Müssen sie ihr Kind nun spontan komplett aufklären?

Was ihm vor allem auffällt: „Kinder stellen uns ganz andere Fragen als ihren Eltern.“ Selbst Klassenlehrer dürften an den Workshops nicht teilnehmen. „So schaffen wir ein Umfeld, in dem Kinder alles fragen dürfen, was sie interessiert. Ganz frei von Scham.“