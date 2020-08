Erziehungs-Tipp : Wenn sich Teenager nicht an Vereinbarungen mit Eltern halten

Wenn sich Teenager nicht an Vereinbarungen mit Eltern halten

Bonn Sich an Absprachen zu halten, ist für Teenager in der Pubertät schwer. Eltern wünschen sich, dass ihre Sprösslinge trotz schwieriger Phase kooperieren. Versuchen Sie es doch mal mit Entgegenkommen.

Sie sollte zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein. Er hatte ganz fest versprochen, die eingeteilte Haushaltstätigkeit zu übernehmen. Und was ist aus der netten Zusage geworden, das Paket abzuholen?

Wenn mit den Teenies bestimmte Vereinbarungen getroffen werden, sich das Kind aber nicht daran hält, treibt das auch noch so gelassene Eltern irgendwann zur Weißglut. Welche Reaktion passt hier am besten?

„Ich würde es mit dem Prinzip "Entgegenkommen und Konsequenzen aufzeigen" probieren“, erklärt die zweifache Mutter. Mit „Entgegenkommen“ meint sie Verständnis zeigen, also: „Ich verstehe, dass das gerade schwierig ist in der Phase, in der du bist.“