Am 9. Mai Sprüche zum Vatertag für WhatsApp: Schöne und lustige Glückwünsche

Einen Glückwunsch zum Vatertag überbringt man am besten persönlich. Das ist natürlich klar. Aber warum soll es das schon gewesen sein. Wer einen Gruß hinterlässt, bevor man den Papa später am Tag sieht, bereitet ihm aber sicher eine noch größere Freude. Warum also nicht schon morgens eine Nachricht über WhatsApp da lassen? Und für alle, die ihren Gruß lieber auf andere Art übermitteln: Die folgenden Sprüche passen natürlich auch auf jede Glückwunschkarte.