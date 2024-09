Expertenrat Wie Eltern Kinder gegen psychische Erkrankungen stark machen

Andreas Hillert ist Chefarzt der Schön Klinik Roseneck in Prien. Er sieht bei vielen seiner jungen Patienten eine gewisse Orientierungslosigkeit: 50 Prozent der jugendlichen Patienten antworteten auf die Frage, was sie nach dem Schulabschluss vorhaben, mit „keine Ahnung“. Diese Orientierungslosigkeit dürfte häufig auch ein Ergebnis individualistischer Erziehungsmodelle und Verhaltensweisen der Eltern sein, so der Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin. Etwa wenn man in Familie und Umfeld nach dem Motto „Egal was du tust, Hauptsache du bist glücklich“ lebe, aber die Integration in gesellschaftliche Strukturen vernachlässigt werde.