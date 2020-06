Gute Freunde zu finden ist wichtig : Wie erkenne ich den Charakter eines Menschen

Menschen haben immer unterschiedliche Charakter-Eigenschaften. Diese zu erkennen kann hilfreich im Leben sein. Dabei unbenommen bleibt der Umstand, ob man die Charaktereigenschaften eines Menschen im privaten Umfeld erkennt oder diese im beruflichen Bereich erkennen sollte. In beiden Bereichen kann es hilfreich sein, um nicht auf falsche Freunde hereinzufallen. Gute Freunde zu finden ist wichtig.

Vor allem sind diese Menschen sehr auf sich selbst bezogen. Sie stellen ihre Persönlichkeit über jene des anderen Menschen. Dadurch erfährt gerade ein schwacher Charakter diese Eigenschaften in einer besonders harten Art und Weise. Es ist wichtig zu wissen, dass man selbst damit umzugehen hat. Besonders in persönlichen Beziehungen kann diese Erfahrung zum ersten Mal sehr schmerzhaft sein. In Beziehungen betrachten sie sich normalerweise als überlegen, können beleidigend und erniedrigend sein, keine Aufmerksamkeit erwidern und auch ständig bewundert werden wollen. Die ständige Bewunderung fordernd kann auch sehr hart sein. Es ist eine Herausforderung für jene Menschen, die so ein Verhalten noch niemals selbst erlebt haben. Wenn allerdings diesen Menschen das Interesse nicht entgegengebracht wird, dann können diese Menschen auch sehr schnell sehr bösartig werden. Man verliert damit auch das Interesse an diesem Menschen, entwickelt aber aufgrund der sich aufladenden Schuldgefühle auch eine Schuld gegenüber dem Narzissten. Das ist ein sehr gefährlicher Teufelskreis. Der Narzisst schafft es auf sehr einfache Art und Weise, diese Möglichkeiten in seinem Sinne auszusparen. Man kann praktisch aufgrund ihrer starken Persönlichkeit gar nicht das Interesse an Ihnen verlieren. Meist sind sie mit Macht ausgestattet, die sie auch noch auskosten und gegen das Gegenüber ausspielen.