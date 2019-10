Großeltern : Wie erklärt man Kindern, dass Oma einen Liebling hat?

Fürth Nur das eine Kind wird von ihr abgeholt. Nur mit ihm verbringt sie Wochenenden und unternimmt Ausflüge - und es wird auch reicher beschenkt. Die anderen Kinder lässt Oma links liegen.

Am Anfang nimmt man der Großmutter noch ab, dass sie lieber mit ihrem ersten Enkel Unternehmungen macht, weil sie „es mit Kleineren nicht so hat“. Doch auch die werden größer, und es ändert sich nichts. Wie erklären Eltern denen die Ungerechtigkeit?

„Wenn man mit der Oma spricht und sie versteht es einfach nicht, sollten die Eltern mit dem Kind reden“, sagt Ulric Ritzer-Sachs von der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) . Er würde dem Kind sagen: „Im Moment ist es leider so, dass Oma Unterschiede macht. Das liegt nicht an dir. Da läuft was bei der Oma schief.“