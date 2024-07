Für Spaß und Lernerfolg Wie Erstklässler Schulfreunde finden

Freundschaften in der Schule sind sehr wichtig - nicht nur, damit Schule Spaß macht, sondern auch für den Lernerfolg. „Wer unbeliebt in der Klasse ist, der kämpft nicht nur mit mangelnden Freundschaften, sondern tut sich auch mit den Lernleistungen schwerer“, sagt Klaus Zierer, Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg.