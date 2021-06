Abgezischt : Wie finde ich einen guten Kinderroller?

Göttingen/München Erst kommt das Laufrad, irgendwann der Roller: Wenn es den Kindern nach geht, können sie gar nicht schnell genug unterwegs sein. Aber wie finden Eltern unter allen Modellen das richtige?

Gewicht auf ein Bein verlagern, mit dem anderen vom Boden abstoßen - und abzischen. Wer seinem rollerfahrenden Kind schon mal mit hängender Zunge nachgerannt ist, weiß, wie schnell sie unterwegs sein können. Umso wichtiger ist es, ein sicheres und für die jeweilige Altersgruppe geeignetes Modell zu finden. Was gibt es zu beachten?

Einen großen Vorteil haben Roller gegenüber anderen Gefährten: Kinder können bei ihnen schneller absteigen, wenn sie anhalten wollen. Außerdem gibt es Bremsen, so dass das Kind den Roller besser kontrollieren kann.

Aus medizinischer Sicht spricht ebenfalls viel für einen Roller: „Das Kind trainiert damit eine gute Körperspannung. Die Bein-, Bauch und Rückenmuskulatur wird auf dem Roller verbessert“, sagt Christopher Spering. Er ist Oberarzt an der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie in Göttingen.

Für kleine Kinder bis zu drei Jahren empfiehlt sich der Kauf eines Rollers mit drei Rädern, um möglichst wenig Risiko einzugehen. Ältere Kinder sind mit diesen Fahrzeugen jedoch oft schon etwas unterfordert und benötigen einen Roller mit zwei Rädern, um sich motorisch weiterzuentwickeln, heißt es in einem Test der Zeitschrift „Auto Bild“ aus diesem Jahr.

In jedem Fall ist es wichtig, dass die vorderen Rollen mindestens einen Durchmesser von 120 Millimeter haben. Somit sind sie stabiler und kommen besser über Hindernisse, wie beispielsweise holprige Wege.

Normalerweise bestehen die kleinen Roller aus Metall oder aus Kunststoff. Metallroller - ausgenommen Aluminium - sind sehr stabil und halten einiges aus, sind aber verhältnismäßig am schwersten und somit eher für etwas ältere und kräftigere Kinder geeignet.

Für kleinere Kinder sind leichtere Tretroller aus Kunststoff oder Aluminium geeignet. Ein weiterer Vorteil an diesen Fahrzeugen ist: Sie rosten nicht.

Bremsen am Hinterrad können heiß werden

Für die Sicherheit sorgen ganz besonders die Bremsen. Entweder kann die Bremse am Hinterrad mit dem Fuß oder am Lenker mit der Hand betätigt werden. Bei Bremsen am Hinterrad ist es vor allem wichtig, nie barfuß zu fahren. Denn die Bremse kann bei hoher Geschwindigkeit heiß werden.