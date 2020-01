„Bitte, bitte nur heute!“ : Wie gehen Eltern mit Ausnahmen um?

Bonn Länger aufbleiben als vereinbart, eine Extraportion Süßes beim Einkauf erquengeln: Manchmal kommt es in der konsequenten Erziehung zu Ausnahmen. Ist das schlimm? Es kann sogar gute Gründe dafür geben.

So gibt es zwar einleuchtende Regeln wie „Keine Gummibärchen vor dem Mittagessen!“, aber auch Tage, an denen das Kind in einen Stresszustand geraten ist. „Wenn das Kind in schlechter Verfassung ist, lernt es ohnehin nichts. Dann kann man ruhig mal Ja zum Gummibärchen sagen. Das machen Erwachsene mit der berühmten Schoki am Abend auch nicht anders“, sagt Schmidt.