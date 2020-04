Erziehungs-Tipp : Wie gehen Eltern mit den Kunstwerken der Kleinen um?

Bonn Wenn einem Kinder stolz Zeichnungen präsentieren, stecken Eltern in der Zwickmühle. Sich über die Fantasie freuen - oder fragen, was das sein soll? Eine Expertin verrät Tricks, wie man schlau reagiert.

Mit den Kunstwerken der lieben Kleinen ist das so eine Sache. Sollten Eltern Kinder für jedes Gekritzel loben oder ehrlich sagen, wenn es ihnen nicht so gefällt oder sie auf den Bildern überhaupt nichts erkennen können?

So könne man sagen: „Oh, da sind ja so viele Farben verteilt“ oder „Ach, das sind ja so viele Linien, da wird mir ja ganz schwindelig wie in einem Karussell“. Eine andere Reaktion könne auch sein: „Ah, ein Delfin. Den kann ich schon viel besser erkennen als beim letzten Mal.“ Man könne die Sache noch ausbauen und erklären: „Da kann man richtig erkennen, dass du Spaß hast. Wenn der Delfin jetzt noch einen Zacken bekommt, erkennt man ihn noch besser.“