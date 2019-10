Zeigt her eure Füße : Wie geht ein entspannter Schuheinkauf mit den Kindern?

Zeigt her eure Füße

Northeim Kann das Kind selbstständig laufen, ist ein wichtiger Meilenstein geschafft. Dann - und erst dann - braucht der Sprössling Schuhe. Auch Lauflernschuhe für die ersten Schritte sind nicht nötig.

„ABS-Socken reichen vollkommen, damit der Fuß sich gut entwickeln kann“, betont Hartmut Stinus, Orthopäde in Northeim und Präsident der Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Läuft das Kind dann längere Strecken etwa auch auf Asphalt, ist ein Schutz durch Schuhe nötig.

Was der Orthopäde in seiner Praxis immer wieder feststellt: Viele Kinder tragen zu kleine Schuhe. Kleinkinder brauchen etwa alle drei bis sechs Monate neue Schuhe. Als Faustregel können Eltern sich merken: Bei einem gut sitzenden Schuh passt vor den großen Zeh noch ein Eincentstück.

Am besten werden die Kinderfüße im Fachgeschäft vermessen. Nur mit einem Papierfußabdruck des Kindes in den Schuhladen zu gehen, davon hält Sina Wiedemann nichts. „Sobald Sie den Stift minimal schräg ansetzen, haben Sie eine falsche Schuhgröße“, weiß die Geschäftsführerin des Schuhladens „Gänsefüßchen“ in Bonn.