Permanente Extremsituation : Wie ist es, mit suchtkranken Eltern aufzuwachsen?

Susanne Ricken, Mitarbeiterin von Kids im Zentrum (KiZ) (l) spricht mit der 17 Jährigen Amelie (r). Das KiZ unterstützt Kinder und Jugendliche, deren Eltern an einer Suchterkrankung leiden. Foto: Henning Kaiser/dpa

Neuss Mehr als drei Millionen Kinder und Jugendliche wachsen mit alkohol- oder drogenabhängigen Eltern auf. Manche zerbrechen daran. Eine Schülerin erzählt, wie sie es trotzdem schafft.

Als sie 13 Jahre alt ist, fügt sich Amelie immer wieder Schnittverletzungen an den Beinen zu. Der Kinderarzt wird aufmerksam. Ihre Mutter sucht Hilfe, findet einen Kinderpsychologen. Amelies Vater ist schwer alkoholabhängig. Er trinkt schon, als seine Tochter zur Welt kommt. Zweimal ist er lange in einer Entzugsklinik. Es hört aber nicht auf.

„Es ging mir sehr schlecht. In der Schule habe ich total abgebaut“, erzählt die heute 17-Jährige aus Neuss. „Ein Jahr lang war ich komplett zerbrochen, habe mich von der sozialen Welt isoliert.“ Der Vater schlägt Amelies Mutter. Auch ihre jüngere Schwester leidet, hat Angst. Eine extreme Lage.

Betroffene Kinder entwickeln oft selbst Probleme

Mehr als drei Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden in suchtbelasteten Familien groß, schätzt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Die Dunkelziffer sei noch viel höher. Die meisten haben alkoholkranke Eltern, oft ist es auch Drogenabhängigkeit. Die Kinder sind permanent überfordert, es kommt häufig zu psychischen oder sozialen Störungen. Viele haben später selbst Alkohol- oder Drogenprobleme.

Ein Raum, in dem Kinder Kind sein können

Als sie noch klein war, flüchtete ihre Mutter mit ihr monatelang zu den Großeltern, sagt die 17-Jährige. Beim ersten Entzug des Vaters ging Amelie noch zur Grundschule. Fast vier Jahre lang - bis Mitte 2020 - wird sie unterstützt von Kids im Zentrum (KiZ) der Caritas in Neuss . Wie auch viele andere Jungen und Mädchen mit süchtigen Eltern.

Bei KiZ können sich die Jungen und Mädchen in einer Gruppe austauschen, spielen, toben, es gibt Ausflüge und Freizeiten. „Bei uns lernt man auch, über die Situation zu sprechen. Wir bieten feste Ansprechpartner und stabile Beziehungen“, sagt Ricken.

Oft spielen Schuldgefühle eine Rolle

Amelie hat viel zu tragen. Wenn der Vater durchdreht, die Mutter flüchtet, ist es Amelie, die versucht, den Vater zu beruhigen. Doch immer wieder packt die Mutter ihre Kinder und schlüpft bei einer Freundin unter. Die Kinder tastet der Vater nicht an. Amelie kümmert sich als große Schwester um die Jüngere, lenkt sie ab, kocht.

Hilfe ist möglich - aber die Angebote knapp

Den Kindern fehlt Anregung, sie haben viele Defizite, Lernschwächen, fallen in der schulischen Leistung ab. „Es gibt es viele Kinder, denen man helfen könnte. Verarbeitet man das Thema nicht, holt es einen später ein, so etwas geht niemals spurlos an einem Menschen vorbei.“ Dennoch gebe es zu wenig Hilfsangebote, die Finanzierung sei schlecht.