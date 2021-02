Chaos ahoi! : Wie Kinder das Aufräumen lernen

Fürth Sie haben ihr eigenes System im Chaos, man versteht es nur nicht: Kinder zerlegen ihr Zimmer regelmäßig. Eltern sind genervt, der Nachwuchs ist unbeeindruckt. Wann lernt er endlich aufzuräumen?

Ein schön aufgeräumtes Kinderzimmer hält in den meisten Familien nicht mal fünf Minuten. Unglaublich, was Kinder alles horten, auseinandernehmen und auf dem Boden verteilen können. Wie beherrscht man das Chaos? Und müssen Eltern selbst auch immer auf den Knien herumkriechen, um alles wieder einzusortieren?

Mit Kindern, die viele Kunstwerke produzieren, kann man gemeinsam entscheiden: Was darf in die Erinnerungs-Bastelmappe, was ist Kunst - und was darf weg?