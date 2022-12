Und wann heiratet ihr? : Wie man mit neugierigen Verwandten umgeht

Landshut Wenn die Familie zusammenkommt, kann das anstrengend sein. Vor allem, wenn die Anverwandten ihre Nase in Angelegenheiten stecken, die sie eigentlich nichts angehen. Doch man kann sich vorbereiten.

Bei Omas Geburtstag sucht Tante Hedwig irgendwann zwischen Sahnetorte und Schnittchen über den Rand ihrer Brille den Blickkontakt: „Sag mal, wann heiratest du eigentlich endlich?“ So schön es ist, dass man sich in der Familie füreinander interessiert und Anteil nimmt an Freud und Leid: Manche Dinge möchte man in dieser Runde dann lieber doch nicht erörtern. Und erst recht nicht mit Tante Hedwig.