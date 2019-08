Nervige Verwandtschaft : Wie man mit Streit in der Familie umgeht

Wie man mit Streit in der Familie umgeht

Essen Der Geburtstag von Tante Inge. Kaffee, Kuchen, die ganze Familie ist versammelt. Da beginnt Onkel Willi wieder einmal über seine neuen Nachbarn im Flüchtlingsheim zu lästern.

Was tun? Vor aller Augen einen Streit vom Zaun brechen? Das Fest wutschnaubend verlassen? „Auf jeden Fall authentisch bleiben“, rät der Essener Familientherapeut Björn Enno Hermans . Konflikte seien nichts Schlimmes und nicht automatisch gleichbedeutend mit einem Beziehungsabbruch.

Eine Strategie kann es Hermans zufolge sein, sich - trotz konträrer Ansichten - in die Person hineinzuversetzen. „Es könnte sinnvoll sein, darüber nachzudenken, welche Ereignisse in Onkel Willis Leben zu seinen Ansichten geführt haben“, findet Valeska Riedel . Vielleicht hat er selbst Besitz verloren oder musste flüchten. „Oft stecken Ängste hinter solchen Aussagen“, erklärt die Sozialpädagogin. Also einfach mal fragen.