Was tun, wenn die Decke auf den Kopf zu fallen droht? : Wie normal ist die Normalität – das Virus und seine Herausforderungen

Die halbe Welt steht still wegen des Anfang des Jahres in China ausgebrochenen Virus. Nach ersten Maßnahmen werden die Stimmen aus der Wirtschaft jedoch lauter, denn der IWF rechnet mit der schlimmsten Rezession seit den 1930er Jahren. Nur, wie soll ein Anlaufen der Wirtschaft bei gleichzeitigem Gesundheitsschutz möglich sein?

Eines steht fest: Die Normalität die wir kennen, wird es wohl so schnell nicht mehr geben. Dennoch kann es sich kein Staat leisten, noch weitere Wochen im Minimalbetrieb zu agieren, denn die Krise kostet Geld und was dem Staat an Steuergeld zur Verfügung steht, kommt über Steuern aus der Wirtschaft; entweder direkt oder indirekt über Konsumsteuern, die mit Schließung des Handels jedoch auch weitgehend ausfallen.

Was also tun, wenn die Decke auf den Kopf zu fallen droht?

Viele die mit Kindern ihren beruflichen Alltag schaukeln müssen, werden auf den Fernseher setzen. Was sonst in vielen Familien reduziert wird, damit der Konsum nicht überhand nimmt, ist nun quasi der Aufpasser in der Not.