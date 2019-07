Dein Plan ist nicht meiner! : Wie Paare ihre Zukunft verhandeln sollten

Bonn Viele Menschen haben konkrete Vorstellungen ihrer Zukunft im Hinterkopf. Der eine möchte unbedingt eine Familie mit zwei Kindern, die andere plant, sich von ihrem Arbeitgeber nach London versetzen zu lassen.

Ist man in einer Beziehung, fallen diese Wunschvorstellungen ins Gewicht. „Schließlich ist die Situation eine ganz andere, wenn es einen Partner gibt, auf dessen Leben sich die eigenen Entscheidungen auswirken“, sagt Sabina Lennarz, Paarberaterin in Bonn.

Doch welche Rolle sollten Pläne in einer Partnerschaft einnehmen? „In frischen Beziehungen wird meist viel über die Zukunft und das, was man sich wünscht, gesprochen“, beobachtet Sigrid Sonnenholzer, Paartherapeutin in Ottobrunn. „Im Laufe der Zeit verliert das Thema bei vielen Paaren an Bedeutung.“ Oft liegt es daran, dass die Partner insgesamt weniger über die Beziehung kommunizieren. Manchmal steckt dahinter auch der Trugschluss, dass man glaubt zu wissen, was sich der oder die Liebste wünscht.