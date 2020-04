Isolation ohne Ende? : Wie Senioren durch die Corona-Krise kommen

Leipzig Trennungen und Abschiede, Traumata und Verluste: Wer lange lebt, sammelt Erfahrungen, nicht alle davon gut. Doch das kann uns auch stärken, sagt eine Psychologin - zum Beispiel für die Corona-Krise.

Prof. Anja Mehnert-Theuerkauf: Wer in einem höheren Alter ist, hat vermutlich schon eine gewisse Zahl an Lebenskrisen gemeistert. Das muss kein Krieg sein - da geht es um ganz persönliche Krisen wie eine Scheidung, eine schwere Erkrankung, Verluste oder Scheitern. Wer so etwas hinter sich hat, besitzt oft ein gewisses Repertoire an inneren Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten. Körperlich sind Ältere in der Corona-Krise daher anfälliger, seelisch aber vielleicht sogar robuster.