Nerven verloren : Wie verhalten sich Eltern nach einer Ohrfeige?

Neuruppin Ob Ohrfeige oder Klaps auf den Po: Wenn Eltern handgreiflich geworden sind, sind sie danach meist selbst erschrocken. Wie können sie reagieren, um nicht alles noch schlimmer zu machen?

Das Kind will nicht so wie Mama und Papa - und das in einer Situation, wo Familien seit Wochen aufeinander hängen. Kein Wunder, dass Emotionen und Stress hochkochen. Und dann passiert, was vor der Pandemie nicht möglich schien: Die Hand rutscht aus.