Taschengeld : Wie viel Geld bekommen Grundschüler regelmäßig?

Laut einer Umfrage bekommen viele Grundschüler in Deutschland kein regelmäßiges Taschengeld. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin Den Umgang mit Geld lernen Kinder mit Hilfe des Taschengeldes. Doch ab wann zahlen Eltern regelmäßig Geld? Und wie viel zahlen sie ihren Sprößlingen?

Grundschüler in Deutschland bekommen derzeit im Durchschnitt 3,50 Euro Taschengeld pro Woche. Damit ist das Niveau des Taschengeldes seit 2013 leicht gestiegen, wie eine repräsentative Umfrage von Forsa im Auftrag von Cosmos Direkt zeigt. Damals bekamen die 6- bis 9-jährigen Kinder im Durchschnitt 2,90 Euro.

Wird Taschengeld gezahlt, bekommen es die Kinder in den meisten Fällen wöchentlich (69 Prozent). Monatlich zahlen 28 Prozent der befragten Eltern das Taschengeld an ihr Kind. Nur 1 Prozent gibt an, täglich Taschengeld zu zahlen.