Werte und Ansichten : Wie viel Polarisierung verträgt die Liebe?

Göttingen Man kann immer anderer Meinung sein. Doch bei manchen Themen belasten Gegensätze eine Beziehung. Die Pandemie wirkt hier wie ein Brennglas - und lässt aus schwelenden Konflikten Brände werden.

Streit gibt es in jeder Beziehung. Doch was ist, wenn es nicht darum geht, ob im Fernseher schon wieder eine Romanze laufen muss oder die löchrigen Socken unbeirrt weiter getragen werden? Sondern der Disput sich um politische Themen dreht, die das eigene Wertesystem betreffen?

Gerade in der Corona-Pandemie kann es dann sehr schnell hitzig werden: Die eine findet die Corona-Maßnahmen zu mild, der andere vielleicht zu streng - und überhaupt, ist doch „eh nur eine Grippe“.

Fakt ist: Die Belastungen dieser schon lange andauernden Ausnahmesituation machen das Diskutieren nicht einfacher. „Wir erleben etwas, mit denen die meisten von uns gar keine Erfahrung haben und sind in einem Dauerstress, weil unsere Welt mit den gewohnten Abläufen aus den Angeln gehoben ist“, sagt die Psychologin Nathalie Krahé aus Frankfurt am Main.

Das kann dazu führen, dass der Partner oder die Partnerin plötzlich Ansichten offenbart, die einen erschrecken und wütend machen. „Darüber kann man in normalen Zeiten vielleicht eine Weile hinwegsehen, aber wenn sich das verdichtet und potenziert im Zuge der Pandemie, dann hat das schon eine Sprengkraft, die Beziehungen zum Scheitern bringen kann“, sagt Krahé.

Dabei ist Streit über Gleichberechtigung, Klimapolitik aber auch Corona-Maßnahmen per se nichts Schädliches für Beziehungen - es kommt nur auf das Wie an. „Bei politischen Fragen gibt es Paare, die sehr gut miteinander diskutieren. Die haben Lust auf ein geistiges Duell, das macht ihnen Spaß“, sagt die Paartherapeutin Anika Bökenhauer aus Göttingen.

Die Grundstimmung ist dann allerdings geprägt von großer Wertschätzung und Akzeptanz - dadurch sind die Unterschiede in den Meinungen auch gut auszuhalten.

Ihr grundsätzlicher Rat für gutes Diskutieren: Nicht sofort in eine Gegenposition gehen und die eigene Position harsch vertreten, sondern dem Gegenüber erstmal Raum geben und neugierig sein. Man fragt also: „Aha, warum denkst Du so darüber?“ Dann hört man geduldig zu und sagt irgendwann: „Okay, ich habe eine andere Meinung dazu - willst Du sie hören?“ Es ist dagegen nicht zielführend, wenn die Einstellung ist: Hier gewinnt einer und der andere verliert.