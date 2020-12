Ewige Unsicherheit : Wie wird das Hochzeitsjahr 2021?

Nur zu zweit - oder doch mit der ganzen Familie? Wer 2021 heiraten will, muss mit vielen Unsicherheiten leben. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin Von wegen unbeschwerte Familienfeier: Fast jede große Hochzeit war 2020 plötzlich ein potenzielles Superspreader-Event. Und 2021? Wird es kaum besser, fürchten Experten. Doch es gibt Lichtblicke.

Ein rauschendes Fest mit Küsschen und Umarmungen. Familien-Verbrüderung im Sektrausch, durchgeschwitzte Anzüge im Tanzflächengetümmel. So oder so ähnlich stellen sich viele Paare ihre Hochzeitsparty vor - doch in der Corona-Krise scheint das undenkbar. Stattdessen gilt: Masken tragen, Abstand halten, unter sich bleiben.