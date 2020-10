Windeln, Brei und Baby-Bodys : Fünf Spartipps für junge Eltern

Werdenden Eltern gehen unzählige Dinge durch den Kopf. Wie viel Kleidung braucht das Baby? Was für Wissen ist nötig, um den Nachwuchs gut durch die ersten Lebensmonate zu bringen? Und welche Windeln sind eigentlich die richtigen? Als ob das alles nicht schon genug wäre, müssen sich viele Familien auch noch um ihre Finanzen Gedanken machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kinderwagen, Babybett und andere Anschaffungen können den Geldbeutel erheblich belasten. Und auch beim Einkommen müssen oft deutliche Einbußen hingenommen werden. Da kann es nötig sein, den Sparstift anzusetzen. Zum Glück ist es besonders in den ersten Lebensjahren einfach, die Ausgaben zu reduzieren.

Im Freundeskreis herumfragen

Bevor er zum Großeinkauf im nächsten Babymarkt geht, ist es eine gute Idee, erst einmal bei Freunden und Familie nachzufragen. In der Regel finden sich auf diese Weise viele Dinge für das Baby, die sonst teuer eingekauft werden müssten. Es dürfte so ein Leichtes sein, zumindest ein bisschen Babykleidung und Spielzeug einzusammeln. Mit etwas Glück sind vielleicht auch ein gepflegter Kinderwagen, ein Bettchen oder ein Hochstuhl drin.

Beim Windelkauf sparen

Bis ein Kind trocken wird, hat es in der Regel mehrere tausend Windeln verbraucht. Mit der Zeit kommen so erhebliche Kosten zusammen, besonders beim Kauf von Markenwindeln. Zwar sind heutzutage auch die Eigenmarken von Drogerien wie Rossmann oder dm eine zufriedenstellende Alternative. Wer die Augen offen hält, findet online aber auch immer ein Pampers Angebot, mit dem sich viel Geld sparen lässt. So müssen Eltern keine Kompromisse beim Tragekomfort oder bei der Hautfreundlichkeit machen, nur weil sie knapp bei Kasse sind.

Gebraucht kaufen

Gerade im ersten Jahr wachsen Kinder gleich mehrmals aus ihrer Kleidergröße heraus. Und auch das Spielzeug, das mit drei Monaten noch altersgerecht war, finden sie mit einem Jahr schon wieder völlig uninteressant. Hier muss also immer wieder zugekauft werden. Die gute Nachricht: Gerade weil hier so oft gewechselt wird, gibt es auch jede Menge gute Gebrauchtsachen. Kinderbasare, Flohmärkte und Apps wie Mamikreisel sind oft eine echte Fundgrube für schöne Kleidung und Spielzeug, das kaum benutzt worden ist.

Selbst kochen

Wenn das Baby langsam Interesse am Essen der Eltern zeigt, ist die Zeit reif für die Einführung der Beikost. Im Supermarktregal stehen regalweise Gläser mit Karottenbrei, Apfelmus und pürierten Spaghetti, gerne auch in Bio-Qualität. Leider können diese Zubereitungen ganz schön ins Geld gehen. Wie so oft gilt auch hier: Selber machen ist günstiger. Wer einen Pürierstab zuhause hat, kann dem Kleinen alle möglichen leckeren Gerichte selbst zubereiten. Wer vorkocht und Portionen einfriert, muss dafür auch nicht viel Zeit opfern.



Weniger ist mehr