Verletzungsgefahr : Witterung: Holzgeräte auf dem Spielplatz können morsch sein

Hannover Auf vielen Spielplätzen finden sich Schaukel, Wippe und Co. aus Holz. Bevor darauf gespielt wird, sollten Eltern prüfen, ob die Geräte die kalten und nassen Monate gut überstanden haben.

Wer solche Mängel feststellt, sollte seine Kinder vorsorglich von dem betroffenen Gerät fernhalten, gegebenenfalls andere Eltern informieren und mit dem Betreiber Kontakt aufnehmen. Dessen Nummer befindet sich in der Regel am Eingang des Spielplatzes. Ist diese nicht feststellbar, wendet man sich am besten an das Ordnungsamt, bei unmittelbarer Gefahr auch bei der Polizei.