Emotion und Organisation Wo nur anfangen? Wenn man das Elternhaus auflösen muss

„Eine Wohnungsauflösung ist Schwerstarbeit - emotional und körperlich“, sagt Marion Lücke-Schmidt, Trauerbegleiterin beim Bundesverband für Trauerbegleitung. Akten sichern, Möbel ausräumen, die Immobilie vielleicht sogar verkaufen: Oft haben Betroffene beim Thema Wohnungsauflösung einen unüberschaubar großen Berg To-dos vor sich. Wie geht man also am besten vor? Was darf bleiben und was muss weg? Und wie gelingt der Umgang mit den eigenen Emotionen?