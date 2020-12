Ohne Bürste geht's nicht : Zahnersatz stets gründlich reinigen

Schmallenberg Prothese ins Wasserglas, Tablette dazu: Schon sind die Dritten sauber? So einfach ist es nicht. Auch der Zahnersatz muss penibel geputzt werden. Sonst drohen verschiedene Probleme.

Verunreinigte Prothesen stehen auch in Verdacht, Lungenentzündungen zu begünstigen. „Denn sowohl die Zähne wie auch die Lunge gehören zu den Atemwegen“, erklärt der Lungenarzt Prof. Dieter Köhler. „Atmen wir durch den Mund, kommt die Luft an den Zähnen vorbei.“

Normalerweise sind die Atemwege aber so gut geschützt, dass kein Speichel oder Speisebrocken in die Lunge gelangt. „Schlucken wir, wird die Luftröhre durch die Stimmritze verschlossen. Doch leider kommt es gelegentlich dazu, dass Speichel, Trinkflüssigkeit oder auch Nahrungsbestandteile durchschlüpfen und in die Luftröhre oder in die tiefere Lunge gelangen“, erläutert der ehemalige Ärztliche Leiter der Lungenfachklinik Kloster Grafschaft in Schmallenberg (NRW).