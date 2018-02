später lesen Rundknospen entfernen Bei Gallmilben-Befall schwellen Knospen der Johannisbeere an FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Wenn es bei Johannisbeeren so wirkt, als ob sie im Winter oder zeitigen Frühjahr frühzeitig austreiben, sind Gallmilben schuld. Sie überwintern in den Knospen und sorgen dafür, dass diese sich ungewöhnlich dick und kugelförmig an den noch kahlen, nicht belaubten Zweigen aufblähen. dpa