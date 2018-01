Blaue Sektflasche mit Grünglas entsorgen

Über Weihnachten und Silvester dürfte sich einiges Leergut ansammeln. Doch wohin mit blauen Flaschen? Sie kommen in den Container für Grünglas, erläutert die Branchen-Kampagne „Nicht alles passt ins Altglas“. dpa

Im Grünglas können am ehesten andersfarbige Gläser landen, ohne dass dadurch der Recyclingprozess beeinträchtigt wird. Gar nicht in einen Altglas-Container dürfen zum Beispiel die Hüllen von Duftkerzen, sie müssen in den Restmüll. Das gilt auch für zerbrochene Weihnachtskugeln und Trinkgläser sowie kaputte elektrische Kerzen. Die Zusammensetzung dieser Gläser unterscheidet sich in der Mischung von Verpackungsglas, was andere Schmelzpunkte zur Folge hat. Das kann beim Recycling zu Störungen führen.