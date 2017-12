Christrosen werden 30 Jahre alt

Viele Pflanzen gelten bei uns als Saison- und Wegwerfware. Mancher entsorgt sie schon, wenn ihre Blüte endet und ersetzt sie durch neue Pflanzen. dpa

Dabei ist manches Grün langlebiger als man denkt - man muss sich nur bis zur nächsten Blüte gedulden. Ein Beispiel dafür ist die Christrose, eine typische Winterpflanze. Am geeigneten Standort werden die Stauden mehr als 30 Jahre alt, erklärt der Bundesverband Einzelhändler (BVE) in Berlin. Allerdings sind die Pflanzen beim Kauf im Handel auch schon ein paar Jahre alt, denn es vergehen einige Jahre, bis sie nach dem Aussäen Knospen bilden.

Darum raten Experten - auch wegen dieses mehrjährigen Vorlaufs und dem beim Verkauf höheren Preis - die Stauden nach einer Saison nicht einfach zu entsorgen. Stattdessen sollte man sie im Garten aussetzen, am besten an einem schattigen Standort in humosem Boden.