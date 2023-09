Firma Neis aus Trier auf der BUGA in Mannheim Inspiration von der BUGA Mannheim

Ein Betrieb aus der Region hat auf der diesjährigen BUGA in Mannheim wieder einmal Gold gewonnen. Beim Wettbewerb Grabgestaltung ist der Blumenpavillon Neis in seiner Kategorie „Spitzenklasse“, wie Knut Mergenthaler vom Bund deutscher Friedhofsgärtner vor Ort sagt. Gestaltet wurde eine einstellige Grabstätte. Der ebenfalls in einem Wettbewerb unter den Steinmetzen entstandene Grabstein, wurde zugelost und trägt unter dem Relief eines Gebirgszuges die Aufschrift „In Himmel und Erde verbunden“. „In seiner Gestaltung hat sich Herr Heiser gekonnt mit der Gebirgssituation auseinandergesetzt“, erklärt Mergenthaler die Bewertungskriterien. „Die Struktur, wie sie im Stein behauen ist, wird in der Grabbepflanzung sichtbar.“