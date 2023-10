Garten-Kolumne Warum wird das Laub im Herbst eigentlich bunt?

Wann und wie ein Baum färbt, hängt übrigens auch mit seiner genetischen Herkunft zusammen. Im Botanischen Garten Rombergpark in Dortmund hat man festgestellt, dass es unter den Sumpfzypressen solche gibt, die ihre Nadeln spät im Herbst prächtig färben und in einer Nacht abschmeißen und andere, die immergrün bleiben, wenn der Winter mild ist. Der Grund: Die Unterarten sind nach ihrer Herkunft unterschiedlich programmiert. Je südlicher ihre Heimat liegt, desto länger bleiben sie grün. Dasselbe lässt sich an Amberbäumen beobachten. Kommt die Ursprungsart aus südlicheren Gefilden, bleiben die Nachkommen lange grün. Ein Tipp lautet daher, Amberbäume für den Hausgarten in der Baumschule in der Herbstfärbung auszusuchen. Die schönsten Färber kauft man nach Sicht.