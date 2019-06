Gartensaison : Gartenschere und Harke bleiben Klassiker in deutschen Gärten

Gartenschere und Harke bleiben Klassiker in deutschen Gärten

Die Gartensaison 2019 ist offiziell eröffnet. Trotz vieler neuer Trends wird in deutschen Gärten vor allem zu Klassikern wie Gartenschere und Harke gegriffen.

Der Garten der Zukunft ist smart: In dem Punkt sind sich die Gartenexperten einig. Sensoren ermöglichen eine automatische Bewässerung und Mähroboter erledigen den Rasenschnitt vollautomatisch. Doch auch wenn smarte Gartenideen die Messen prägen, zeigt ein Blick in die deutschen Gärten und Gartencenter etwas ganz anderes. Tatsächlich liegen in deutschen Gärten die Werkzeugklassiker vorn.