Gutes Papiermanagement verbessert Umweltbilanz von Druckern

Der Papierverbrauch eines Druckers macht im Laufes seiner Nutzungszeit rund 90 Prozent der Gesamtumweltbelastung aus. Die restlichen 10 Prozent gehen auf den Energieverbrauch zurück. dpa

Das Öko-Institut rät zu cleverem Papiermanagement. Dazu gehört:

1. beidseitiges Drucken und

2. die Nutzung von Schmierpapier für Testausdrucke.

3. Hochwertiges Recyclingpapier kann helfen, die Umweltbilanz positiv zu beeinflussen. Es ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und steht gängigem Druckerpapier in nichts mehr nach.

4. Wer den Drucker für nicht so wichtige Ausdrucke in den Entwurfsmodus stellt oder nur in Graustufen druckt, spart außerdem Tinte.