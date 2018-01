später lesen Rückschnitt Im Sommer blühende Klematis im Winter abschneiden FOTO: Simone A. Mayer FOTO: Simone A. Mayer Teilen

Manche Klematis-Art braucht im Winter einen Rückschnitt. Die Bayerische Gartenakademie empfiehlt ihn für im Sommer blühende Exemplare sowie für Stauden-Klematis. Sie werden am besten in jedem Winter so gestutzt, dass nur noch 20 bis 50 Zentimeter Pflanzenmasse über dem Boden stehen. dpa