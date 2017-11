später lesen Deko-Pflanze Kauf eines Weihnachtssterns: Erde sollte nicht zu nass sein FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Twittern

Teilen



Das Substrat des Weihnachtssterns ist beim Kauf am besten weder zu nass noch eingetrocknet. Dazu rät der Bauernverband Landvolk Niedersachsen. Das könnte ein Anzeichen für Vernachlässigung sein, was die Pflanze in der Folgezeit übelnehmen kann und ihre Frische beeinflusst. Weihnachtssterne mögen einen warmen und hellen Standort im Zimmer. dpa