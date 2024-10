Tolles Gemüse Kürbisse– Die tollsten Sorten, die leckersten Rezepte

Vielleicht liegt es aber auch an den Kürbissen, die im Garten schöner leuchten als Lampions. Zum ersten Mal haben wir die Kerlchen dieses Jahr an Bohnenstangen in die Höhe klettern lassen und das Resultat gefällt mir sehr gut. Orangefarbene, gelbe und weiße Kugeln hängen dekorativ hoch oben zwischen Bohnenschoten.