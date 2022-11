Herbst : Zu welchen Uhrzeiten gilt der Krach von Laubbläsern als Lärmbelästigung?

Es kann zwar störend sein, wenn in der Nachbarschaft jemand den Laubbläser anwirft. Die Geräte dürfen aber auch in Wohngebieten genutzt werden – zumindest zu manchen Uhrzeiten.

So schön die Blätter im Herbst auch aussehen, sie können eine Menge Arbeit machen. Manch einer freut sich einfach nur darüber, wie schön das Laub in rötlichen und gelben Farben über die Landschaft verteilt ist. Für andere ist es ein Ärgernis, denn sie müssen das ganze Laub irgendwie weg bekommen.

Früher oder später kommt dann oft der Laubbläser zum Einsatz. Der Krach, der dabei entsteht, ist besonders in Wohngebieten störend. Deshalb steht schnell die Frage im Raum: Dürfen die um diese Uhrzeit überhaupt so einen Lärm veranstalten?

Zu welchen Uhrzeiten ist der Laubbläser verboten oder erlaubt?

Bevor es zum ernsthaften Streit kommt, weil jemand in der Nachbarschaft das Laub entfernen will, lohnt sich ein Blick auf die geltenden Vorschriften. Darin wird nämlich grundlegend beantwortet, was zumeist erlaubt ist und was nicht. In diesem Fall verrät die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, welche Grenzen dem Einsatz von Laubbläsern gesetzt sind.