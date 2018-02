später lesen Von PP bis PMMA Mikroplastik in Duschgels und Cremes erkennen FOTO: Christin Klose FOTO: Christin Klose Teilen

Twittern

Teilen



Nicht nur in vielen Lebensmitteln, auch in Kosmetika kommt Mikroplastik vor. Die winzigen Plastikteile in Peelings und Duschgels sollen helfen, alte Hautschüppchen zu entfernen. dpa