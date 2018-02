später lesen Halbschmarotzer im Garten Misteln zum Winterende aus Baum entfernen FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Twittern

Teilen



An Weihnachten gibt es unter <a href="https://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/trockenheit/lwf_ungebetene_saeufer_mistel/index_DE" target="_blank">Misteln</a> Küsse. Doch sonst ist wenig Schönes an Misteln in der Natur und im Garten zu finden: Sie wachsen auf Bäumen - bei starkem Befall können vor allem ältere Bäume Schaden nehmen oder ganz absterben. Von Simon Ribnitzky, dpa