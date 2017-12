Ohne Chemie: Putzen mit Natron, Essig und Co.

Natron, Essig und Zitronensäure eignen sich zum Putzen - und das ganz ohne Chemie. Ein kleiner Überblick zeigt, welcher Mix wofür eingesetzt werden kann. dpa

- Fenster und Fettflecken: Ein Mix aus Wasser und dem auch als Waschsoda bekannten Stoff reinigt zum Beispiel Fenster, erläutert die Aktion Das sichere Haus. Die Mischung wird dazu mit der Sprühflasche auf dem Glas verteilt und anschließend die Scheibe mit einem Tuch oder Zeitungspapier getrocknet. Eine Mischung aus Natron und Wasser entfernt auch hartnäckige Fettflecken von Oberflächen.

- Arbeitsoberflächen: Wird Natron im Verhältnis 1:1 in Essigwasser gegeben, lassen sich damit gut säurebeständige Böden und Arbeitsoberflächen reinigen. Natron gibt es in Pulverform zu Beispiel in Drogerien.

- Kalk: Essig ist ein gutes Putzmittel gegen Kalk. Seinen stechenden Geruch kann man mit Zitronen- oder Orangenschalen ausgleichen. Dazu rät die Aktion Das sichere Haus in Hamburg. Mit den Schalen versetzt werde aus dem Essig ein wohlriechendes Reinigungsmittel für viele Oberflächen. Eine Alternative ist Zitronensäure, die eine ähnliche, wenn euch weniger starke Wirkung hat sowie geruchsneutraler als Essig ist.