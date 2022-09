Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke“ : Klimawandel: Stimmen die Aussaatkalender noch?

Trier In ihrer Kolumne „Ach du meine Gurke!“ berichtet Katharina de Mos über ihre Erfahrungen im Selbstversorgergarten. Heute: Weil es wärmer wird, kann man immer länger gärtnern. Dann kann man Frühjahrsgemüse doch auch einfach mal im Spätsommer säen, oder?

Für alle Gemüsegärtner, die ähnlich ungern Anleitungen lesen, habe ich heute gute Nachrichten: Das, was da hinten auf den Samentütchen für Salat, Erbsen oder Kürbisse draufsteht, stimmt eh oft nicht mehr. Man kann es also genauso gut ganz anders machen.

Das hat mir nun sogar eine Expertin von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz in einem sehr interessanten Interview bestätigt, das demnächst in der Zeitung Ihres Vertrauens erscheint. „Die Jahreszeiten haben sich verschoben“, sagt Eva Hofmann. Der Frühling startet inzwischen zwei bis drei Wochen früher und auch der Winter fängt viel später an. Da hat der Klimawandel also ausnahmsweise mal was Schönes: Gärtner können deutlich länger gärtnern. Und Gemüse hat deutlich mehr Zeit, reif zu werden. „Da kann man es nicht nur mit Kürbissen, sondern auch mal mit Melonen und Süßkartoffeln probieren“, sagt die Expertin.