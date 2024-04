Eisheilige im Frühjahr Gefahr durch Spätfrost – so bleiben Ihre Pflanzen sicher

Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie sind die Namen der Eisheiligen. Laut daswetter.com handelt es sich dabei um frühchristliche Bischöfe und Märtyrer, die im 3. bis 5. Jahrhundert nach Christus lebten. Ihre Namenstage liegen in der Zeit vom 11. bis 15. Mai. Diese Tage werden auch als "Eisheilige" bezeichnet. Denn nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes können aus metereologischer Sicht Kaltlufteinbrüche in dieser Zeit in allen Gegenden Mitteleuropas noch Frost bringen.