Zahlreiche Vorteile warten : 3 Gründe, warum Debitkarten für Mitarbeiter sinnvoll sind

Buchhaltung und Steuern - vielen Selbständigen und Kleinunternehmen laufen jetzt kalte Schauer den Rücken hinunter. Der Aufwand, welcher dafür betrieben werden muss, schreckt immer wieder ab. Jede Buchung sammeln, die Reisekosten der Mitarbeiter im Auge behalten - es sind viele Punkte zu beachten, wenn es um Buchhaltung und Co. geht.

werden direkt nach der Buchung angezeigt und lassen sich so umgehend in die Buchhaltung übernehmen. Moderne Geschäftskonten stellen hier besondere Möglichkeiten zur Verfügung .

Schnittstellen in moderner Buchhaltungs-/Controlling-Software ermöglichen es so, die Buchungen direkt auf die richtigen Konten zu verteilen - um auf diesem Weg Buchhaltung und Übersicht zu erleichtern.

befassen, spricht ein weiterer Grund für deren Einsatz in Unternehmen. Mitarbeitern Zahlungskarten in die Hand zu geben, bedeutet immer auch einen Vertrauensvorschuss zu erbringen.

Das beste Mittel sind Limits, mit denen die Karten für den täglichen Einsatz belegt werden können. Mitarbeiter können sich anschließend nur in diesem Rahmen bewegen - und nicht einfach darüber hinaus verfügen. Wie hoch die Kartenlimits am Ende werden, richtet sich natürlich sehr stark nach den Bedürfnissen des Unternehmens. Darüber hinaus lässt sich so auch Kostenkontrolle erreichen.Achtung: Das Thema Limit ist nicht der einzige Aspekt, mit dem sich Unternehmer in Bezug auf die Debitkarten für Mitarbeiter beschäftigen müssen. Hier taucht früher oder später auch die Frage auf, ob alle Karten auch fürs Ausland freigeschaltet werden müssen - oder ob an dieser Stelle nicht doch ein selektiver Fokus ausreicht.