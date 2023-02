Sicher wie Fort Knox? : 7 interessante Fakten zum Bankschließfach

Auf die Größe kommt's an: Wie teuer ein Bankschließfach ist, hängt unter anderem vom einschließbaren Volumen ab. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/dpa-tmn

Berlin/Bremen Wertgegenstände, die sich nicht oder nur schwer ersetzen lassen, können Verbraucherinnen und Verbraucher in einem Bankschließfach aufbewahren. Aber bieten sie auch hundertprozentige Sicherheit?

Diebstahl, Feuer, Wasserrohrbruch: In der eigenen Wohnung sind wertvolle Gegenstände oder wichtige Unterlagen vor Langfingern oder Schäden nur mäßig geschützt. Wer sich zur Aufbewahrung darum für ein Bankschließfach entscheidet, sollte diese 7 Punkte beachten.

#1 Was man in einem Bankschließfach einlagert

Am besten Sachen, die sich nicht oder nur schwer ersetzen lassen und die man nicht ständig benötigt. Das können etwa persönliche Dokumente wie Stammbücher, Urkunden, Ausweise, Zeugnisse oder Testamente sein. „Bei Dokumenten kann es sich lohnen, eine Kopie zu Hause zu behalten“, sagt Sylvie Ernoult vom Bundesverband deutscher Banken. Denn in vielen Fällen ist das Original nicht notwendig, weil Kopien ausreichen.

Auch Familienschmuck und Gold lassen sich gut in einem Bankschließfach aufbewahren. Gleiches gilt für Sammlerstücke wie etwa Briefmarken oder Münzen. Wichtige Daten auf Festplatten oder USB-Sticks können Sie ebenfalls im Bankschließfach einlagern.

#2 Was man besser nicht einlagert

Bargeld in einem Bankschließfach einzulagern, sei nicht sonderlich sinnvoll, sagt Roland Stecher von der Verbraucherzentrale Bremen. Dafür ist das Konto der sicherere und lohnendere Aufbewahrungsort, weil es dort im Idealfall noch einen Zinsertrag gibt.

„Ausdrücklich verboten sind im Bankschließfach Waffen und Munition, radioaktives Material, Drogen und Lebewesen“, so Stecher.

#3 Welche Kosten anfallen

„Was so ein Schließfach kostet, ist von Bank zu Bank verschieden und auch abhängig von der Größe“, sagt Sylvie Ernoult. Über die Höhe der Miete gibt es Infos im Preis- und Leistungsverhältnis der jeweiligen Bank oder Sparkasse.

#4 Was bei einem Schaden passiert

Selbst in einer Bank kann es passieren, dass Kriminelle Schließfächer aufbrechen oder dass es zu einem Feuer oder einem Wasserrohrbruch kommt - auch wenn es eher selten vorkommt. Tritt ein solcher Fall ein, bieten manche Banken einen automatischen Versicherungsschutz bis zu einer bestimmten Summe. „Hier hilft ein Blick in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Geldinstituts und in die Vertragsunterlagen“, sagt Roland Stecher.