„Finanztest“ : Ab wann greift die Patientenverfügung bei Covid-19?

Berlin Jeder kann in die Situation kommen, nicht mehr selbst über bestimmte medizinische Behandlungen entscheiden zu können. Patientenverfügungen bringen dann Sicherheit - und Entlastung im Ernstfall.

Legt die Patientenverfügung also fest, dass in so einer Krankheitssituation auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet werden soll, könnten Ärzte mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters diesem Wunsch folgen.

Grundsätzlich können Menschen in einer Patientenverfügung genau regeln, in welcher Krankheitssituation sie welche medizinischen Behandlungen ablehnen oder in Ordnung finden. Das entlastet auch Angehörige, weil diese sonst die Entscheidung treffen müssten, wenn man selbst nicht mehr dazu in der Lage ist.