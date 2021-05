Vor dem Klicken gucken : Ärger vermeiden: Bei Online-Einkäufen Impressum checken

Wer online bestellen will, sollte einen Blick ins Impressum werfen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin/Hamburg In der Pandemie boomt Online-Shopping. Damit steigen aber auch die Beschwerden von Verbrauchern: Schnell bestellen und bei Nichtgefallen unkompliziert zurückgeben – das klappt nicht überall.

Wer online einkauft, kann die Ware in der Regel innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. So garantiert es das europäische Recht auf Widerruf. Allerdings würden Händler immer wieder versuchen, Käuferinnen und Käufer davon abzuhalten, Ware zurückzuschicken, so der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Entsprechende Verbraucherbeschwerden haben demnach zugenommen.