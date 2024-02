Hartnäckige Vorurteile Aktienkauf: Systematische Anlage oder riskante Spekulation?

Lipkow: Um Vermögen an den Börsen aufzubauen, muss ich das Risiko kennen und bewusst in den Märkten agieren. Das hört sich trivial an, aber die Börse ist auch trivial. Wenn ein Geschäft erst mal gemacht ist, ist es gemacht. Da gibt's dann keine Erklärung mehr. Deshalb sollte man sich im Vorfeld mit den Risiken und Renditechancen der jeweiligen Anlageklasse auseinandersetzen. Ich sollte also wissen, welchen Gewinn ich erwirtschaften möchte, wie viel Zeit ich dafür habe und welches Risiko ich bereit bin, dafür einzugehen. Auf dieser Grundlage kann ich dann entscheiden, ob ich zum Beispiel in Aktien oder doch lieber in Anleihen oder konservativere Finanzprodukte investiere.