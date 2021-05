Anlagestrategie : Aktiensparplan kann sich auf lange Sicht lohnen

Frankfurt Aktien können auf lange Sicht attraktive Renditechancen bieten. Damit eignen sie sich für den langfristigen Vermögensaufbau. Die gute Nachricht: Für den Einstieg sind keine großen Summen nötig.

Aktien kann man sich nicht leisten - diese Annahme hält sich bei so manchem hartnäckig. Allerdings muss man keine großen Summen zur Verfügung haben, um an der Börse zu investieren. Der Einstieg in Aktienfonds ist bereits mit kleinen Beträgen ab 25 Euro monatlich möglich, erklärt die Aktion „Finanzwissen für alle“ der im BVI organisierten Fondsgesellschaften.

Ein Sparplan auf Fonds, die in deutsche Aktien investieren, kann sich lohnen. Das zeigt der Rückblick auf die Wertentwicklung von Sparplänen auf Fonds, die in deutsche Aktien investieren. Anleger, die in den zurückliegenden 25 Jahren beispielsweise monatlich 100 Euro in Aktienfonds in Deutschland investiert haben, zahlten insgesamt 30 000 Euro ein. Der Sparplan brachte ihnen per Ende März 2021 im Mittel rund 68 062 Euro ein. Das entspricht einer Wertentwicklung von durchschnittlich 6,0 Prozent im Jahr.