Aldi, Lidl, Edeka & Co. Supermärkte im Vergleich: Wer hat die günstigsten Eigenmarken?

Im Aldi zahlt der Verbraucher für eine Packung gemahlenen Kaffee 4,29 Euro. Das ist in unserem Vergleich der teuerste Preis für das Produkt. Alle anderen Supermärkte unseres Tests bieten den gemahlenen Kaffee für 3,99 Euro an. Aber aufgepasst: Wir haben uns für unseren Vergleich immer die günstigste Auswahl angeschaut. Die Eigenmarken aller Supermärkte bieten eine Auswahl an unterschiedlichen Kaffeesorten an. Diese unterscheiden sich zum Beispiel in der geschmacklichen Intensität und eben auch im Preis. Eine Ausnahme gibt es noch: Im Edeka konnten wir keinen gemahlenen Kaffee der Eigenmarke Gut und Günstig finden. Daher können wir hier auch keinen Preis in unseren Vergleich einbeziehen.