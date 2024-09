Auch mit volljährigem Kind Alleinerziehend? So profitieren Sie von Steuerklasse 2

Einen Anspruch auf einen Wechsel in die Steuerklasse 2 haben Alleinerziehende grundsätzlich nur dann, wenn sie mit ihrem Kind in einem gemeinsamen Haushalt leben, in dem keine weitere erwachsene Person lebt. Die Steuerklasse 2 können Alleinstehende so lange nutzen, wie die Familienkasse noch Kindergeld oder das Finanzamt noch den Kinderfreibetrag gewährt. Das kann also auch über den 18. Geburtstag hinaus, längstens aber bis zum 25. Geburtstag der Fall sein. Laut Bund der Steuerzahler ist das etwa dann der Fall, wenn sich das Kind noch in der Ausbildung oder im Studium befindet.